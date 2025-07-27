Uşak'taki Yangın İkinci Günde de Kontrol Altına Alınamıyor

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sularında başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ile AFAD'ın yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları katılıyor.

Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır yandı, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan ise telef oldu.