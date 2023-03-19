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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 18 bin 516 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye zevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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