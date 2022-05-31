Uşak'taki trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi Balıkesir'de defnedildi - Haberler

Uşak'ta, arkadaşıyla yolun karşısına geçmek isterken alkollü sürücü kontrolündeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sude Ürer'in (23) cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.

Uşak- İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü olduğu öğrenilen H.K'nin (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sude Ürer'in cenazesi, Balıkesir'in Edremit ilçesine getirildi.

Daha sonra Altınoluk Mahallesi Merkez Camisi'ne götürülen Ürer'in cenazesine, beyaz gelinlik örtüldü.

Ürer'in cenazesi, helallik alınması ve ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Ürer'in annesi Sevtap, babası Melih, abisi Anıl Ürer ile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Uşak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer'in iki gün önce Altınoluk'ta olduğu, pazar günü Uşak'a gittiği ve boş zamanlarında babasına çay ocağında yardım ettiği öğrenildi.