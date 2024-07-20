Uşak'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Uşak Merkez ve Banaz'da meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uşak Merkez ve Banaz'da meydana gelen orman yangınlarına havadan müdahale edildiğini ve yangınların kontrol altına alındığını bildirildi.