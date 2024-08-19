Üye Girişi
Haberler

Uşak'taki Orman Yangınında Alevler Belirli Bir Bölgeye Sıkıştırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesindeki orman yangınında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Uşak Valisi Turan Ergün, yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

UŞAK'ın Eşme ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Uşak Valisi Turan Ergün, alanda incelemelerde bulunarak çıkan yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Eşme ilçesi Dereli köyü yakınlarında önceki gün saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Uşak Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazöz ve su tankeri, Uşak ve Eşme belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan da 1 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopter müdahale edemeyince çalışmalar gece boyu karadan devam etti.

'ALEVLER BELİRLİ BİR BÖLGEYE SIKIŞTIRILDI'

Yangın söndürme çalışmaları dün de karadan ve havadan sürdü. Uşak Valisi Turan Ergün, yangın alanına gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını ifade eden Vali Ergün, "Daha kontrol altına alındı diyemeyiz. Ancak dünle kıyasladığımızda çok çok daha iyi durumdayız. Tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Şu an 70 araç ve 242 personelle burada durmadan görev icra ediyoruz. Bizim için şu an riskli herhangi bir bina, köy ya da mezra yok" dedi.

Vali Ergün, Eşme'ye bağlı Dereli köyü ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nden tedbir amaçlı tahliye edilen 21 evde yaşayanların da tekrar evlerine döndüğünü söyledi.

Yangında 3'üncü güne girilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turan Ergün Eşme Uşak Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü?
title