Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Uşak'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar orman alanı zarar gördü.

Uşak'ta çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz, 3 iş makinesi, 17 ilk müdahale aracı ve 243 personelle müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışması sonlandırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.

Öte yandan, yangında 30 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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