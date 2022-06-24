Uşak'taki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler

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Uşak'taki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'taki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Uşak'ta düzenlenen bazı adreslere düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta düzenlenen bazı adreslere düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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