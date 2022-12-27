Uşak'taki ev yangınında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi Güncel Haberler Uşak'ta bir evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Uşak'ta bir evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Dirgen Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2. katında yaşayan M.A'nın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan M.A. ile eşi Ç.A. ve oğlu Ö.A. (8) apartman sakinleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen aile bireyleri Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Berkan Çetin İtfaiye Uşak Güncel Haberler

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