Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Uşak'ta 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen V.A. (65) yönetimindeki 06 BDB 327 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. (36) idaresindeki 45 HD 773 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bu otomobil önünde bekleyen O.K.K'nin (38) kullandığı 64 BK 309 plakalı otomobile, o da önündeki İ.U. (36) idaresindeki 64 ABK 781 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.