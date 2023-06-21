Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Uşak-Ankara kara yolu Gazi Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprülü kavşak trafiğe kapatıldı.
Uşak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Uşak- Ankara kara yolu Gazi Bulvarı'nda seyreden Z.S. (44) yönetimindeki 64 KK 897 plakalı minibüs, Selçuklu Köprülü Kavşağı girişinde önce N.D. (48) idaresindeki 64 AZ 907 plakalı kamyonete, daha sonra L.G'nin (39) kullandığı 64 NL 823 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçlardaki E.D. (30), S.B. (64), B.K. (15), B.S. (15) ve İ.G. (38) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Köprülü kavşağın kaza nedeniyle trafiğe kapatılması nedeniyle Uşak'tan Ankara yönüne ulaşım bir süreliğine yan yoldan verildi.