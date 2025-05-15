Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Uşak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İki tır ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası, olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Uşak'ta 2 tır ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.Ö. (58) yönetimindeki 42 DLF 11 plakalı tır, Hacıkadem Kavşağı yakınlarında aynı yönde ilerleyen H.K. (39) idaresindeki 16 APT 486 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Öndeki tır da çarpmanın etkisiyle S.S'nin (46) kullandığı 34 KZG 666 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan tır sürücüsü M.Ö, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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