Uşak'ta Yıldırım İsabet Eden 18 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde araziye yıldırım düşmesi sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürüdeki 18 keçi telef oldu, diğerleri ise kaçtı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde araziye yıldırım düşmesi sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

Özbeyli Mahallesi'nde yaşayan Zeyfat Özdemir'in sürüsüne, otlatmak için götürdüğü arazide yıldırım isabet etti. Sürüdeki 18 keçi telef oldu, diğerleri ise kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Özdemir'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma, kaçan 30 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti.