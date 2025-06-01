Uşak'ta Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi

Uşak'ta Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi
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Uşak'ta, Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turu, gerçekleştirildi.

Uşak'ta, Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turu, gerçekleştirildi.

Bisiklet turu için katılımcılar, Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı.

Buradan başlayan etkinlik, Atapark, Uğur Mumcu Caddesi, Orhan Dengiz Bulvarı ve İsmet Paşa Caddesi'nden devam ederek 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda son buldu.

Etkinlik sırasında bisikletliler üzerinde "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" yazılı yeşil yelekler giydi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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