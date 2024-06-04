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Uşak'ta Yeşil Reçeteye Tabi Hap Ele Geçirildi

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Uşak'ta yapılan operasyonda, bir otomobilde 1932 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. İki şüpheliden biri tutuklandı.

Uşak'ta çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen otomobilde yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 1932 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Otomobildeki A.A ve B.A polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A tutuklandı, B.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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