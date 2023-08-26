Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirilen otomobilde 2 kişi tutuklandı

Uşak'ta yapılan bir operasyonda, yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.