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Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirilen otomobilde 2 kişi tutuklandı

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Uşak'ta yapılan bir operasyonda, yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Uşak'ta, yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki denetim noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, iki kolinin içinde yeşil reçeteye tabi 27 bin 846 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ankara Uşak Güncel Haberler

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