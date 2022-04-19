Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 1283 hap ele geçirildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada yeşil reçeteye tabi 1283 bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 1283 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki M.Y. ve İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.