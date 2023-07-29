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Uşak'ta Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanında Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Uşak Merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mahallesinde bulunan Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanında yaşanan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Uşak Merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mahallesinde bulunan Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik alanında henüz belirlemeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince tabancayla vurularak yaralanan C.Ş. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralının hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, C.Ş'yi yaralayan şüpheli A.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Uşak Güncel Haberler

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