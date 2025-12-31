Uşak Valisi Aktaş, yeni yıl öncesinde kentteki denetimleri inceledi

Uşak Valisi Naci Aktaş, yılbaşı gecesinde 55 uygulama noktasında 1442 jandarma ve polisin görev başında olacağını bildirdi.

Yeni yıl öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Aktaş, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında yürütülen çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi'den bilgi aldı.

Aktaş, daha sonra polis ekiplerince durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.

Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Aktaş, sürücülere de trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Daha sonra Kılcan köyündeki jandarma denetim noktasına geçen Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç'dan çalışmalarla ilgili aldı.

Aktaş, polis ve jandarma bölgesindeki ziyaretlerinde telsiz aracılığıyla görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Kentin işlek noktalarından Atapark'taki denetim noktalarını da ziyaret eden Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir yılı karşılamanın heyecanının yaşandığını belirtti.

Yeni yılın tüm insanlığa, vatandaşlara huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni eden Aktaş, "Vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla tüm planlamalar yapıldı ve tedbirler alındı. Jandarma ve emniyet ekiplerimizce il genelinde güvenlik anlamında tüm tedbirler alındı. İl genelinde 55 uygulama noktasında 1442 jandarma ve emniyet personelimiz görevinin başındadır. Ben bu vesileyle yeni yılın ülkemize birlik, beraberlik ve esenlik getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli yıllar diliyorum. Görevi başında olan, nöbette olan tüm mesai arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Aktaş, kent genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli planlamayı yaptığını ve sahada olduğunu kaydetti.