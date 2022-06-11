Uşak'ta yeğeni tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü - Haberler

Uşak'ta yeğeni tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü Uşak'ta yeğeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen amca Mustafa K. hayatını kaybetti. Uşak'ta yeğeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen amca Mustafa K. hayatını kaybetti. O.K. (27) gece saatlerinde Elmalıdere Mahallesi İkinci Emre Sokak'taki dedesinin yaşadığı eve gitti. Burada O.K. ile dedesiyle yaşayan amcası Mustafa K. (50) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu O.K. amcası Mustafa K'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa K. müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan O.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Mehmet Çalık - Güncel Uşak Güncel Haberler

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