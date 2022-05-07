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Uşak'ta "yayalar için güvenli trafik" uygulaması yapıldı

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Uşak'ta 'yayalar için güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Uşak'ta emniyet ve jandarma ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yaptı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta emniyet ve jandarma ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yaptı.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaya, Vali Vekili Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç da katıldı.

Vali Vekili Muammer Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada olası kazaların meydana gelmemesi için gerek yayaların gerekse sürücü ve yolcuların trafik kurallarına harfiyen uymaları gerektiğini ifade etti.

Uygulamada vatandaşlara broşür dağıtıldı. Polis ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Trafik Haftası, Muammer Balcı, Jandarma, Uşak, Güncel, Haberler

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