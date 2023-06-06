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Uşak'ta Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangında, duyma ve görme engelli yaşlı adam dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Ayrıca yaşlı adamın eşi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangında, duyma ve görme engelli yaşlı adam dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Ayrıca yaşlı adamın eşi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ahat köyünde duyma ve görme engelli Halil Yokuş'a (90) ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Halil Yokuş ve karısı Ayşe Yokuş (90) ekiplerce Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen Halil Yokuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Banaz Uşak Güncel Haberler

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