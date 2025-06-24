Uşak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta bir tarladan başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında iki kişi hafif yaralandı.

Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında biçerdöverin hasat ettiği arpanın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede çevredeki tarlalara yayıldı.

Yangını söndürmek isteyen tarla sahibi M.M'nin ayaklarında hafif derecede yanık oluştu, saman paketleme makinesini kullanan M.Ö. ise dumandan etkilendi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.M. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, M.Ö. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangına, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail eşleşmesi

Kura çekildi! Şampiyonlar Ligi'nde olası Türkiye-İsrail eşleşmesi
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Trump, NATO Genel Sekreteri'nin gönderdiği mesajı ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.