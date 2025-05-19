Uşak'ta Yangın: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan yangında 92 yaşındaki Mehmet Ali Özçakır hayatını kaybetti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yenierice köyündeki Mehmet Ali Özçakır'a (92) ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, evde tek başına yaşayan Özçakır'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel