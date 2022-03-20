Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta 1 kilo 510 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta 1 kilo 510 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Yapılan üst aramasında, poşetlere konulmuş, 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uşak, Güncel, Haberler

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