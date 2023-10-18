Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Uşak'ta gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 5 bin 613 yeşil reçeteye tabi hap ve 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda 5 bin 613 adet sentetik ecza ve 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel