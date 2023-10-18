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Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 5 bin 613 yeşil reçeteye tabi hap ve 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.