Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahısların üstlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla A.A. (21) ve A.G'yi (25) gözaltına aldı.

Şahısların üstlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Banaz Uşak Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title