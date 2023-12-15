Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahısların üstlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla A.A. (21) ve A.G'yi (25) gözaltına aldı.
Şahısların üstlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.