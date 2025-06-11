Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 3 Tutuklama

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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi haplar ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ve Sivaslı ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 456 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi; uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 51 bin 80 liraya el konuldu.

???????Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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