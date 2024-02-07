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Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Tutuklama

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Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 11 bin 211 yeşil reçeteye tabi hap, 74 A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 17 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Uşak Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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