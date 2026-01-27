Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Uşak merkezdeki uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda 5 bin 294 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 5 bin 294 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel