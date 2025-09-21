Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 704 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar, 13 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
