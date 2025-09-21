Haberler

Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 704 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar, 13 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.