Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında 463 yeşil reçeteye tabi hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 463 yeşil reçeteye tabi hap ve A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel