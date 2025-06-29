Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 112 bin 200 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 12 mermi ele geçirildi.

Çalışmalarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.