Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 112 bin 200 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 100 gram esrar ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 112 bin 200 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 12 mermi ele geçirildi.
Çalışmalarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel