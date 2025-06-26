Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Uşak'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 95 gram metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 95 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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