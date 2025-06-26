Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 95 gram metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, 95 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel