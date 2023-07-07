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Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

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Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yeşil reçeteye tabi 880 hap ile 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 880 hap ile 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı, 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Uşak Güncel Haberler

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