Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si Afganistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 13 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 2'si Afganistan uyruklu 3 şüpheli tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.