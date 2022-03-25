Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler

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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si Afganistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 13 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 2'si Afganistan uyruklu 3 şüpheli tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, Güncel, Haberler

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