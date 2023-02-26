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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte bir araca ve eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Torun" ile araçta yapılan aramada 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 875 lira ile 110 bin lira değerinde senet, çeyrek altın, 6 telefon, kamera kayıt cihazı, kullanma aparatı, silah ve fişekleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Y, F.Y, R.I. ve F.C. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.I. ile F.C. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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