Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı Uşak'ta uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Uşak'ta uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi. Adresteki aramada, 309 gram metamfetamin, 85 gram esrar ve hassas terazinin yanı sıra uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 340 lira ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G. tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Mehmet Çalık - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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