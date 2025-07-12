Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon sırasında sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteli haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

UŞAK'ta, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 103 yeşil reçeteli hap, 130 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 400 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!

Ünlü oyuncu Bodrum'da çıldırdı: Deniz idrar rengine dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.