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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

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Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda 354 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği 4 ayrı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 354 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak Güncel Haberler

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