Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

Uşak kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uşak'ta kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 412 gram Metamfetamin, 149 adet Sentetik Ecza, 1 adet Ruhsatsız tabanca 56 adet Fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK