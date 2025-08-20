Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Uşak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda bir motosiklette 38 gram metamfetamin ve 22 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü tutuklanırken, yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen motosikletteki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Yapılan aramada, 38 gram metamfetamin, 22 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 52 bin lira ele geçirildi.

Motosiklet sürücüsü T.Ç. ile yolcu konumundaki B.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ç. tutuklandı, B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
