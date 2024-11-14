Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.U. tutuklandı. Operasyon sırasında evde yapılan aramada uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen M.U'nun evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sıcak Gelişme:
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.