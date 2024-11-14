Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen M.U'nun evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.