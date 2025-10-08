Haberler

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 402 gram metamfetamin, 69 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ???????

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevcan Orhan'ın menajer davası! Şevval Sam'ın anlattıkları olay

Ünlülerin menajerine suçlamalar ağır: İş bıçak çekmeye kadar gitti
Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü

Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.