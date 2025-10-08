Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 402 gram metamfetamin, 69 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ???????