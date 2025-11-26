Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 401 gram metamfetamin, 59 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 43 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 950 liraya el konuldu.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.