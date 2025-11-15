Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ta yapılan narkotik operasyonunda, 147 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli iki otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, 147 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Otomobillerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel