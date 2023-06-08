Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 bin 524 sentetik ecza, 445 ekstazi hap, 897 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı.