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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Uşak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 bin 524 sentetik ecza, 445 ekstazi hap, 897 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı.

Uşak'ta, uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 6 bin 524 sentetik ecza, 445 ekstazi hap, 897 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Güncel Haberler

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