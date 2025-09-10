Haberler

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncelleme:
Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 722 uyuşturucu hap ve çeşitli silahlar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 722 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
