Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 722 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.