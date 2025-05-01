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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kişi Tutuklandı
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Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Polis, operasyon kapsamında çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

UŞAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin Adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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