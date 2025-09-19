Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 7 Tutuklama

Uşak merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak ve Kars'ta belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 88 yeşil reçeteli hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 33 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 liraya da el konuldu.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.