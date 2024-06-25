Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Uşak ilinde yapılan bir operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramalarda, 44 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Y.A. ve D.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.